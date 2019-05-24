‘Karabük Artık Sıfır Atık' konulu sergi ve tiyatro gösterisi düzenlendi

100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen sergi açılışına ve tiyatro gösterisine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl merkezinde bulanan okullardaki öğrencilerinin hazırladığı “Karabük Artık Sıfır Atık” konulu sergiyi gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve öğrencilerden bilgiler alan Vali Gürel, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Etkinliğin ikinci bölümünde “Çöpis ve Kıpkıp” isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tiyatro gösterisi öncesinde konuşan Vali Gürel, “Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan bu projenin amacı gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Özellikle dünyanın nüfusunun arttığı son yüzyılda sanayileşme ve sanayileşmeyle birlikte yaşam şeklimizin değişmesiyle, hem üretimin artmasına üretimin artmasıyla beraber hammadde kullanımının artmasına ve buna bağlı olarak atıkların artmasına sebep olmuştur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, giderek artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tüketim sonucu giderek azalan doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını, ülke ekonomisine katkı sağlamak adına çevre bilincinin aşılanması gerekiyor. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bu projeye ne kadar duyarlı olup sahiplenirsek proje o kadar başarılı olur” diye konuştu.