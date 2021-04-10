Karabük Barosu'nun yeni başkanı Köklü oldu

Karabük Barosu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda 102 üyenin oyunu alan Emrah Köklü baronun yeni başkanı oldu.

Karabük Barosu 14. Olağan Genel Kurulu Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimlerde mevcut başkan Av. Rıdvan Erdoğan ile Av. Emrah Köklü aday oldu. 192 üyenin oy kullandığı seçimde daha önce 5 kez Karabük Barosu Başkanlığı yapan Erdoğan'a karşı 102 üyenin oyunu alan Köklü baronun yeni başkanı oldu.

Av. Emrah Köklü'nün başkanlığında oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Zeynep Münteha Gemeç, Nuray Aydın, Emrah Uludağ, Huriye Çılgın, Sabri Akay, Gökhan Yalçın, Abdullah Bekçi ve Hamdi Aydın.