Karabük - Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

Karabük'te sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışı ve sisin etkili etkili olduğu Karabük-Bartın karayolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapılırken, kar sonrası oluşan doyumsuz manzara ise drone ile havadan görüntülendi. Karabük - Bartın Karayolu üzerindeki etkili olan kar yağışı ile doğa adeta beyaz gelinliğini giydi. Yoldan geçen sürücüler ise bu eşsiz manzara karşından durarak bol bol özçekim yapmayı ihmal etmedi.