İhlas Haber Ajansı

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Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

Karabük-Bartın karayolunda 22 gün sonra yeniden kendini gösteren kar yağışı etkili olurken, doğa beyaz örtüyle kaplandı.


Karabük-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkiinde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.


Doğayı beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sürücülere de ulaşımda zor anlar yaşattı.


Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve küreme çalışmaları yaparak ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.


Yoğun kar yağışı sonrası bazı sürücüler fotoğraf çekerek bazıları da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.


Sürücülerden Orhan Şengül, bu yıl ilk defa kar yağışını gördüklerini ve keyfini çıkardıklarını söyledi.

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