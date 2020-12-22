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Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaza bürünürken, eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaza bürünürken, eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.


Safranbolu-Bartın Karayolu bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bölgede sis de etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.


Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar da araçlarıyla Ahmetusta Geçidi'ne gelerek fotoğraf çektirip karın tadını çıkardı. Eşsiz manzarasıyla etkileyen ormanlar drone ile görüntülendi.


Eşi ile çocuğu ile birlikte kar yağdığını duyunca çıkıp geldiklerini söyleyen Emin Kaya, “Virüsten dolayı evde durmaktan bunalmıştık. Manzara güzel. Karın keyfini yaşadık” dedi.


Bartın'a giden bir Kadir Avcı ise, kar yağışı ile doğanın temizlendiğini ifade ederek, “Ülkemizde kuraklık vardı. İnşallah kar yağışı ile bunun giderilmesini sağlar. Kar yağışı sonrası doğa da temizleniyor. Uzun süredir ilk defa gördük ve sevindik. Biz bu anın tadını yaşıyoruz” diye konuştu.

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