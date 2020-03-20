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Karabük Belediyesi alacakları erteledi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, su alacakları nedeniyle belediye tarafından haciz işlemlerinin başlatıldığına dair yayılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Belediyemizin böylesine kritik bir süreçte haciz işlemi başlatması ve vatandaşın suyunu kesmesi gibi bir durum söz konusu değil ve olamazda. Borçluların ellerine ulaşan ödeme emirleri, virüs vakasından önce postaya verilen ve bugün ellerine ulaşan evraklar. Saatleri sökülen abonelerimizin tamamının saatleri bugün takıldı. Su ve kira borcu olanların ödemeleri Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda ikinci bir emre kadar ertelendi" dedi.

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