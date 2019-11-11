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Karabük Belediyesi çalışmaları

Karabük Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde oluşan arızaları 7/24 anlayışı ile çözüme kavuşturduğunu söyledi. Ekipleri yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana caddelerde oluşan aksaklıkları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilememek için gece saatlerinde çözüme kavuşturduğunu ifade ede Vergili, "Vatandaşlardan gelen talepler ve çalışma programı kapsamında mevcut aksaklıklar derhal gideriliyor. Olası arızalar karşısında ise arkadaşlarımız her daim görevleri başındalar” dedi.

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