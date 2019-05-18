Karabük Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Belediye ekipleri, insan odaklı olarak yürüttükleri çalışmalarda, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz hizmet veriyorlar. Üst yapı çalışmalarına şehrin birçok bölgesinde devam eden belediye ekipleri, yol ve kaldırım yapımı gibi çalışmaların yanı sıra, şehrimizin oldukça dik ve engebeli olmasından dolayı vatandaşların gidecekleri yerlere rahat ve güvenli bir şekilde gitmeleri için yeni merdiven yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Atatürk Mahallesinde vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlamak için yapılan merdiven çalışmaları devam ediyor.