İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Karabük Belediyesi tüm birimleriyle hizmeti vatandaşa ulaştırıyor.


Belediye ekipleri, insan odaklı olarak yürüttükleri çalışmalarda, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz hizmet veriyorlar. Üst yapı çalışmalarına şehrin birçok bölgesinde devam eden belediye ekipleri, yol ve kaldırım yapımı gibi çalışmaların yanı sıra, şehrimizin oldukça dik ve engebeli olmasından dolayı vatandaşların gidecekleri yerlere rahat ve güvenli bir şekilde gitmeleri için yeni merdiven yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Atatürk Mahallesinde vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlamak için yapılan merdiven çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.