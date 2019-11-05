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Karabük Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin Kapullu Mahallesi'nde içme suyu hattı ve yağmur suyu drenaj çalışmaları yaptığını söyledi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin park yapımı çalışmasına, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de istinat duvarı çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Vergili, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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