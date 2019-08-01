Karabük Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına başladı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatıyla tüm belediye birimleri, kent genelinde temizlik çalışmaları başlattı.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile mezarlıklarda temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler Karabüklü vatandaşların Kurban Bayramı'nda herhangi bir mağduriyet yaşamaması, rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için seferber olurken, bu kapsamda çalışmalarını hızlandırarak, Karabük'ü bayrama hazır hale getiriyor.

Ayrıca kent merkezinde çalışmalarını sürdüren ekipler terminal karşında bulunan şelalenin temizlik ve bakım çalışmalarını yapılıyor. Karabük'te 2005 yılında düşen F16 savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Fatih Devravut ve Hava Üsteğmen Fatih Keskin pilotları anısına Karabük Belediyesi tarafından yapılan şelalenin bakım ve temizliği tarafından yapılıyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise; “Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarımızda Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından temizlik ve bakım çalışmaları başlamıştır. Ekiplerimiz mezarlıklarda çevre düzenlemelerinin yanı sıra, kırılan ve deforme olan alanlarda gerekli çalışmaları da yapıyor. Mezarlıklarda başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla, vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmiş olacaklar” ifadelerini kullandı.