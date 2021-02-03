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Karabük Belediyesi kiracılarına yüzde75 indirim yaptı

Karabük Belediye Meclisi gerçekleştirdiği Şubat ayı toplantısında mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerindeki faaliyetlerine devam eden tüm kiracıların kira ücretlerinde 4 ay boyunca yüzde 75 oranında indirim yapma kararı aldı.


Karabük Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Ahmet Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan belediye kiracıları ile ilgili güzel kararlar alındı. Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 4 aylık dönemde kiracılara yüzde 75 indirim yapılması kararlaştırıldı.

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