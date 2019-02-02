Karabük Belediyesi TİS görüşmesinde mutlu son

Büyük Kulüp'te gerçekleştirilen imza törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Belediye İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Hüseyin Doğan ve sendika üyesi işçiler katıldılar.

İmza töreninde konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışma şartlarının ne kadar zor ve ne kadar ağır olduğunu bilen biri olduğunu söyledi.

Hayatının 10 yılının işçilik ve ustalıkla geçtiğini kaydeden Vergili, “ 10 yıllık beraber çalışma süremiz içerisinde hiçbir arkadaşımızla en ufak bir problem yaşadığımızı hatırlamıyorum. Çalışma hayatında bazen oturabilirsiniz, bazen çay içebilirsiniz, bazen uyuyakalabilirsiniz. Bunların hepsini biz çalışma hayatımızın içerisinde yaşadık. Size şöyle söyleyeyim işçilerimizin en önemli hakkından birisi sendikadır. Sendikalar işçilerimizin toplu olarak haklarını korur. Şuanda belediye gelirlerimizin yüzde 55 gibi bir oranı yalnız çalışanlarımıza ayrılmakta. Belediyemizin durumu ne kadar iyi olursa çalışanlarımıza ayıracağımız haklarımız o derecede artamaya başlar. Ben çalışanların yaşamını ne kadar zorlukla sağladığını bildiğim için Belediye Başkanı olduğumda ilk talimatım "belediye işçilerimizin, personellerimizin maaşı bir gün dahi geç yatırılmayacak" oldu. Şükürler olsun 10 yıldan bu tarafa 1 gün dahi gecikmeli maaş yatırılmamıştır. Aynı şekilde taşeron işçilerimizde dahi bu problem yaşandığında hızlı bir şekilde belediyemiz olaya el atıp müteahhitlerin parasından keserek taşeron işçilerimize ulaştırılmıştır. Kıdem tazminatında da aynı hassasiyetle davranılmıştır. Belirli bir program içerisinde hiç kimse mağdur olmadan kıdem tazminatlarını almıştır. Sizin almış olduğunuz maaş bir ay sekmeye uğrarsa yaşamınızda bir sürü düzensizlikler başlar. Baktığımızda 10 yıl içerisinde beraber yapmadığımız iş kalmadı. Ben işçimizin göstermiş olduğu performans ve özveriden son derece memnunum bunu her yerde de sık sık vurgulamışımdır” dedi.

Belediye-İş Sendikası ile Karabük Belediyesi arasında 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olan toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanması nedeniyle Belediye-İş Sendikası ile Karabük Belediyesi arasında imza töreni yapıldı. 2 yıl süreli olan toplu iş sözleşme ile Karabük Belediyesinde çalışan sendika üyesi işçilere ücretleri, sosyal hakları dahil, 1. yıl ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 11 toplam yıllık yüzde 26 oranında artırıldı. Toplu sözleşmenin ikinci yılı ise tüketici fiyatları enflasyonuna artı 2 puan refah payı ilave edilerek ücret zam oranı ve artışı olacak.

Tören, karşılıklı imzaların atılması, çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.