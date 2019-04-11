Karabük Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısını yaptı

Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda üyelerin görev dağılımları yapıldı.

Meclis üyeleri arasından gizli oy ile yapılan seçim sonrası 1. Meclis Başkanvekilliğine Sait Aygün, İkinci Meclis Başkanvekilliğine Celal Yörür seçilirken, Katip Üyeliğine Koray Gümüş ve Harun Cebeci asil, Şemsettin Yakut ve Kazım Çamlı ise yedek olarak seçildiler. Belediye Encümeninde görev alacak isimler ise Fatih Çapraz, Osman Köşker ve Hüseyin Erik oldu.

İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının da belirlendiği toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna Ahmet Arslan, Kazım Özcan, Cemal Aybakır, Muhammed Kaya ve Mehmet Üstündağ seçilirken, İmar Komisyonunda ise Ömer Sürmen, Samed Salt, Harun Cebeci, Dursun Armağan ve Kenan Karabacak görevlendirildi.

Karabük Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) üyeliğine Taşkın Yılmaz ve Mesut Alıcı asil, Saime Öksüzoğlu yedek Batı Karadeniz Kalkınma Birliği üyeliğine ise Şemsettin Yakut, Orhan Ünal asil, Hülya Uğur ile Seher Berker yedek olarak seçildiler.