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Karabük Belediyesi'nden ağaçlandırma çalışması

Karabük Belediyesi, Şirinevler Mahallesi Ticaret Merkezi önündeki alanda da ağaçlandırma çalışmalarına başlayarak Şirinevler Mahallesi’nin görünüşünü değiştirmeyi hedefliyor.

Karabük Belediyesi, Şirinevler Mahallesi Ticaret Merkezi önündeki alanda da ağaçlandırma çalışmalarına başlayarak Şirinevler Mahallesi'nin görünüşünü değiştirmeyi hedefliyor.


Şirinevler Bulvarı üzerinde yapılan 11 adet fıskiyeli ahşap görünümlü havuz, hastane duvarı üzerinde yer alan 4 adet su perdesi ve 50 adet saksı formunda süs bitkisiyle gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesi ile Şirinevler Mahallesi'ne görsel bir zenginlik kazandıran Karabük Belediyesi Ticaret Merkezi önündeki alanda da ağaçlandırma çalışmaları başlattı.


Belediyecilik hizmetlerimizde yeşile ve doğaya önem verdiklerini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Şirinevler Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahat ve huzurlu bir ortamda vakit geçirip nefes alabilmeleri için ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Başkan Vergili, sadece Şirinevler Mahallesinde değil, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının devam edeceğini de


belirtti.

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