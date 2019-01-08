İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük Belediyesi'nden don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması

Karabük Belediyesi Fen İşleri ekipleri, don ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için sabahın erken saatlerinde tuzlama çalışmalarına başladı.


Karabük'ün yüksek kesimlerindeki ana yollar ile cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yürüten Belediye ekipleri, yollarda herhangi bir sorun yaşanmamasını sağladı.


Karabük Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi ile yollarda görülen buzlanmaya karşı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerekli önlemleri alarak tuzlama faaliyetlerine başladığı ve çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.