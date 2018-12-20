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Karabük Belediyesi'nden ekmek fırınlarına denetim

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı, standartlara uygun gıda tüketimini sağlamak amacıyla ekmek üretimi ve satışının yapıldığı işletmelerde gramaj, hijyen ve etiket kontrolü denetimlerini sürdürüyor.


Denetimleri sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller sırasında iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu.


Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların unlu mamul tüketiminde gönül rahatlığı ile hareket edebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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