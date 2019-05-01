Karabük Belediyesi'nden ekmek fırınlarına denetim

Denetimleri sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller sırasında iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların unlu mamul tüketiminde gönül rahatlığı ile hareket edebilmeleri amacıyla Ramazan Ayı öncesinde yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.