Karabük Belediyesi'nden et ve et ürünlerine ramazan denetimi

Görevliler tarafından, halkın hijyen kurallarına uygun et tüketmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, etlerin mezbahana çıkışlı olup olmadığı kontrol edilirken, et ve et ürünlerinin doğru şekilde muhafaza edilip edilmediğine de bakıldı. Özellikle etlerin muhafaza edildiği yerler ile satışa sunulduğu yerlerin temizliğini mercek altına alan belediye görevlileri, satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerinin olup olmadığını da denetledi.

Sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan görevliler periyodik aralıklarla yapılan denetimlere devam edeceklerini bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu da görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz” dedi.