Karabük Belediyesi'nden kişisel evde bakım hizmeti

Karabük Belediyesi temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ‘Kişisel Evde Bakım Hizmetleri' faaliyetlerine başladı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin geçtiğimiz haftalarda faaliyete geçireceklerini duyurduğu ‘Kişisel Evde Bakım Hizmetleri' ile evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz kişisel evde bakım hizmeti başlatıldı. Bu hizmetten cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli tüm vatandaşlar faydalanabileceklerdir.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye'ye örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaşlı, engelli, yatalak durumda olup kişisel bakımını yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dertlerine çare olmaya gayret ettiğimiz bu güzel insanların hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Belediyecilik sadece yol yapmak değildir, bu işin bir de sosyal ve toplumsal yönü vardır. Karabük'te yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız her alanda sürecek” diye konuştu.