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Karabük Belediyesi'nden seminer

Karabük Belediyesi tarafından "Dikkat Eksikliği ve Çocukların Ödev Yapmadaki Problemleri" semineri düzenlendi.

Karabük Belediyesi tarafından "Dikkat Eksikliği ve Çocukların Ödev Yapmadaki Problemleri" semineri düzenlendi.


Karabük Belediyesi ve Kar-Dik-Mer tarafından 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen "Dikkat Eksikliği ve Çocukların Ödev Yapmadaki Problemleri" seminerine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Karabüklü kadınlar katıldı.


Gerçekleştirilen seminerde eğitim koçu Tuğba Kuran Kaya tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

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