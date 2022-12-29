Karabük Belenköy SYM açılışı gerçekleşti

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin örnek projelerinden biri olarak gösterilen sosyal yaşam merkezlerinin 25.si Belenköy'de açıldı.

Belenköy Sosyal Yaşam Merkezi açılışına; Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yeni açılan sosyal yaşam merkezinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Açılışın ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri Belenköy Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezdi.