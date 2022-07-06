"Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor-2" isimli proje kabul edildi

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkenti Bilimle Buluşuyor-2" isimli proje TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde desteklenen 49 proje arasında yer aldı.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Şube Müdürü Adnan Cansız olmak üzere Milli Ar-Ge personelini tebrik eden Akbaş, "Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan TÜBİTAK 4007 projemiz ile ilimiz, proje kenti olması noktasında istikrarlı çalışmasına devam etmektedir” dedi.

Hazırlanan projelerle öğrencilerin bilim kültürünün geliştirileceğini, bilimsel olguları fark etmelerini sağalayacaklarını, merak duyguları, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini artıracaklarını ifade eden Akbaş, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nin projeli çalışma olgusunu öğrencilere geniş kitleler halinde gösterebilecekleri en uygun mecra olduğunu söyledi.

Akbaş, “2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı ‘Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye' doğrultusunda bu projelerimizle çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirme yolunda büyük adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.