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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istifalar ard arda geldi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve 6 kişilik süpervizör ekibi istifasını verdi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve 6 kişilik süpervizör ekibi istifasını verdi.


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Erkan Doğan'ın istifasının ardından 19 yıldır Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü(Başhemşire) yapan Hatice Yılmaz da istifasını verdi. Ayrıca Yılmaz'ın istifası ile birlikte 6 kişilik süpervizör ekibi de görevden çekildi. Yıllardır Karabük'te sağlık camiasında hizmet veren Hatice Yılmaz ve özveriyle çalışan tecrübeli ekibinin istifasının nedeni merak ediliyor.

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