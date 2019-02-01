Karabük EMITT'te yerini aldı

turizm fuarı kabul edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT), Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açarken Karabük'te fuarda yerini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarafından açılışı gerçekleştirilen 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT), KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da yer aldı.

Binlerce katılımcının iştirak ettiği açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yabancı turist sayısı 2018'de 39 milyon 488 bin, yurt dışında yaşayan Türk ziyaretçilerin sayısı 6 milyon 624 bin, toplam 46 milyon 112 bin turist ülkemizi 2018'de ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29.5 milyar doları aştı. 70 milyon turist, 70 milyar hedefi aslında bu verileri gördükten sonra çok zor olmadığını sizlerde görüyorsunuz. Bizim için önemli olan gelirimizi 70 milyar dolara çıkarmak, bunu 2023'e kadar yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor. İşin zor ve meşakkatli olan kısmı da bunu gerçekleştirmek için artık nicelikli turizmden, nitelikli turiste yani konaklama dışı harcaması yüksek turiste geçiş yapmamız bir üst lige çıkmamız gerekiyor" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Karabük'e ve Dünya Miras Kenti Safranbolu'ya davet ederek Safranbolu evinin bulunduğu tablo takdim etti.

Korumanın Başkenti, Dünya Miras Kenti Safranbolu'nun standına yoğun ilgi olduğu görülürken fuarda Karabük'ü Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'in yanı sıra Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ve beraberinde müdürlük personeli temsil ediyor.

Fuarın ilk gününde Vali Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Karabük standına ziyarete gelen Rize Valisi Kemal Çeber, Iğdır Valisi Enver Ünlü, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen başka olmak üzere birçok misafirle yakından ilgilenerek yöresel ikramlarda bulundular.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer fuarda yaptığı açıklamada, "Safranbolu bizlere Osmanlı'nın Mirası. Sadece içerisinde yaşayanlar için değil, ülkemiz hatta tüm dünya için önemli bir kent. Bu anlamda gerek korumacılık, gerek restorasyon gerekse şehrin geçmişten geldiği gibi geleceğe ulaştırılması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

“1 Milyonun üzerinde turisti misafir ettik.”

Turizme ve tanıtıma oldukça önem verdiklerini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Ürkmezer, "İlçemizi yurtiçi ve yurt dışında katılım sağladığımız tum organizasyonlarda başarı ile temsil ettiğimizi düşünüyorum. 2018 yılı içerisinde 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti misafir ettik. İnanıyorum ki bu rakam içerisinde bulunduğumiz 2019 yılında daha da üst seviyelere çıkacaktır. Yine EMİTT 2109'da da Safranbolu'nun her yıl olduğu gibi ilgi odağı ve binlerce misafiri ağırlayacağımıza inanıyorum.” dedi.

İlk gün olmasına rağmen yoğun bir ilgi olduğuna dikkat çeken Ürkmezer, Fuarda tanıtım cd'si, kitap, broşür, lokum gibi çeşitli objeler ile Safranbolu'yu en iyi şekilde tanıtacaklarını söyledi.

4 gün sürecek olan fuarda Safranbolu 2. holde misafirlerini bekliyor.