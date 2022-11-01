İhlas Haber Ajansı

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Karabük Gazeteciler Cemiyeti, TSO Başkanı Çapraz'a hayırlı olsun dileklerini iletti

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Fatih Çapraz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Fatih Çapraz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Ekim ayında gerçekleştirilen seçimde Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığını devralan iş insanı Fatih Çapraz'a başarılar dileyen Kaya, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Çapraz da Gazeteciler Cemiyeti üyelerine teşekkür etti.


Başkan Çapraz, TSO olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bir takım ziyaretler gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, Karabüklü sanayicilere Filyos Limanında yer verilip verilmeyeceği konusunda bilgi alacaklarını kaydetti.

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