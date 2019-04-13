Karabük Genç MÜSİAD 1. yılı lasmanını gerçekleştirdi

Yıl lasmanına katılan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, bu dönem kendileri için dönüşüm ve aksiyon yılı olacağını söyleyerek, “Sloganik bir gençlik değil, icraat yapan bir şeyler üreten gençlik olacağız.” dedi.

Genç işadamı Bekir Uluçay başkanlığından geçtiğimiz yıl kurulan ve kentte kısa sürede adından söz ettiren Genç MÜSİAD Karabük Şubesi 1. yıl lasmanını gerçekleştirdi. Safranbolu'da gerçekleşen etkinliğe, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, Ankara Şube Başkanı Hüseyin Akçin, Bolu Şube Başkanı Oğuzhan Tiftik, Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Yönetim Kurulu üyeleri ile, İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılışında konuşan Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay, 2002 yılından beri Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren Genç MÜSİAD'ın Türkiye'de 54, yurt dışında 28 temsilcisi ve 4 bin üyesi ile ülke ekonomisine faydalı olabilmek için çalıştığını söyledi. 1 yıl önce 11 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile Karabük'te Genç MÜSİAD Şubesini kurduklarını kaydeden Uluçay, “Kurulduğumuz günden bugüne değerlerimiz doğrultusunda taviz vermeden her geçen gün büyüyen bir aile olarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Gönüllü olduğumuz bu kutlu ve kadim yolda bizler geçlerin sosyal ve ekonomik seviyelerine yükseltmek amacıyla yola çıkan birer fertleriyiz. Karabük Genç MÜSİAD olarak 11 kurucu heyetimiz ve toplamda 38 üyemiz ile hizmet veriyoruz. Amacımız Genç MÜSİAD'ın değerlerini bilen ve bu değerlere kendi potansiyeli ile gücünü ekleyerek gerek şubemize gerekse kendisine değer katacak kişilerle üyelerimizi arttırmak istiyoruz.” dedi. Uluçay, katılımcılara 1 yıl içinde yaptıkları çeşitli etkinlikler hakkında da bilgiler verdi.

Karabük MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur ise, MÜSİAD'ın kuruluş sürecini aktararak, “Ticaret olmadan bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, bölgesinde güçlü, lider, dünyada saygın bir ülke olması mümkün değil. Bunu mutlaka bizim gibi, üretken, iş yapan insanlar çalışarak, imkanlarını zorlayarak, iş yeri kurarak insanla aş vererek, devlete vergi vererek ülkeyi kalkındıracaklar. İş ve iş ortamı olmazsa bir ülkenin ayakta durması, dünyada kendine bir yer bulması mümkün değil.” dedi.

“Sloganik bir gençlik değil, icraat yapan bir şeyler üreten gençlik olacağız”

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal ise, amaçlarının 1990 kuruluş ruhu ile çağın gerekliliklerini harmanlayıp çağın ötesine geçen bir gençlik yapılanması olmak olduğunu söyledi. "Bu dönem mottomuz, dönüşüm ve aksiyon" diyen Akbal, “Şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim, aksiyon kısmını KARABÜK şubemiz hakkıyla yerine getirdi. Daha 1 yıl olmasına rağmen hemen hemen her programı yapmışlar. Biz ne kadar güçlü olursak, ekonomimizde o kadar kalkınmış oluruz. Eğer ekonomimizi kalkınmış olmazsa, biz sadece bu vatandan sorumlu değiliz. Bugün baktığımızda birçok Afrika ülkesinde gittiğimizi zaman nerede kaldınız diye bize sitem ediyorlar. Bu zamana kadar neredeydiniz, bizi niye yalnız bıraktınız, diye sitem ediyorlar. Neden ediyorlar, artık dünyanın bir beklentisi var, Türkiye bir güç. Bu sorumluluğu bilincinde olmamız lazım ve buna göre çalışmamız lazım. Biz buna göre çalışmazsak onlar orada öksüz ve yalnız başlarına kaldır. 2011 yılından beri birçok sıkıntı ile karşı karşıya kaldık ve sürekli gündemimizde olan Filistin, Suriye, Arakan gündemleri biraz geri plana düşmek zorunda kaldı. Kendi içimize yoğunlaşmak zorunda kaldık. Hâlbuki biz güçlü olsak ekonomimiz güçlü olsa bizi kim engelleyebilir. Bugün ABD kilometrelerce öteden gelip, Afganistan'a, Irak'a giriyor ve bunu haklı bir sebepmiş gibi gösterip uluslararası arenada kendini haklı gösteriyor. Biz saldırı altındayız bize saldırılar düzenleniyor. Uluslararası hukukta olan meşru hakkımızı kullanarak sınırı geçtiğimizde gelip bizi suçluyorlar. Neden, çünkü ABD gibi büyük bir ekonomi değiliz. Ekonomimizi arttırmamız lazım, güçlendirip ve kalkındırmamız lazım. Biz bunu yaparak, inşallah kimse bizim karşımızda duramaz. Biz eğer sloganik olmayı bırakırsak ve boş naralar atamayı bırakıp işe odaklanıp bunun da hakkını verdiğimizde Allah'ın izniyle devamı da gelecektir. Allah adil olandır ve çalışmaların karşılığını ziyadesiyle verendir. Karabük Şubemiz ve tüm şubelerimizle beraber biz bu dönem için şunun sözünü veriyor. Bu dönem bizim dönüşüm ve aksiyon yılı olacak. Sloganik bir gençlik değil, icraat yapan bir şeyler üreten gençlik olacağız.” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, yeni teşvik hakkında genç iş adamlarına detaylı bilgiler verdi.

Lasman, Uluçay ve Nur, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Akbal'a plaket ve hediye takdimi yaptıktan sonra hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.