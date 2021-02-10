İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük heyeti Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir araya gelerek projeler hakkında bilgilendirme yaptılar.


Vali Fuat Gürel ile AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ankara'ya giderek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelen heyet kentte devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında bilgiler verdi.


Bakan Karaismailoğlu nazik ziyaretlerinden dolayı Karabük heyetine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.