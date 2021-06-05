Karabük heyetinden Filyos limanı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 2016 yılında temelleri atılan Filyos Liman'nın açılış törenine katılan Karabük heyeti, limanın Karabük'ün dışa açılan penceresi olduğunu belirtti.

Tarihi ana şahitlik eden AK Parti Karabük Mileltvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Dış ilişkiler Başkan Yardımcı Mehmet Ceylan, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Filyos Limanının Karabük'ü ihracat alanında daha da büyük ivmelere kazanmasına vesile olacağını kaydetti.

Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, adını yıllardır sık duydukları Filyos limanının sonunda nihayete kavuştuğunu belirterek, “ Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Filyos Limanının açılışı yapıldı. Bizlerde bu tarihi ana şahitlik etmek için törene katıldı. Filyos limanı ile arkasına yapılacak Endüstri bölgesi buradaki kalkınmayı hızlandıracak. Karabük olarak, Kardemir ve bölge sanayicimizin lojistik anlamında elini daha çok güçlendirecektir. Bölge ile birlikte Karabük'müzde faydalı olacak bu yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise, Filyos limanının kendileri ve Karabük için çok önemli olduğunu ifade ederek, “ Hem KARDEMİR hem de ilimizdeki haddehanelerimiz açısında ihracat için kullanabilecekleri bir liman. Mayıs ayında Karabük ihracat rekoru kıran illerden biriydi. İnşallah bu limanla bu rekorlarımız artarak devam edecek. Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit döneminde hayali kurulan bir limanı AK Parti İktidarı döneminde gerçekleştirmek AK kadrolarına nasip oldu. Ben il başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Bu liman Karabük'ümüze de büyük hizmetler edecek” diye konuştu.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise, Tarihi bir günü yaşadıklarını söyleyerek, “ Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleri ile yıllardır hayalini kurduğumuz özlemini duyduğumuz arzu ettiğimiz Filyos Limanına bölgemiz kavuştu. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi burası Türkiye'nin en büyük limanı. 25 milyon ton kapasiteli bir liman bölgemizde hizmete giriyor. Bölgemizin orta Avrupa'ya uzanacak bir liman hüviyeti taşıyor. Karabük'ümüz açısında çok önemli lojistik merkez görevini yürütecek. Sadece Batı Karadeniz bölgesi değil tüm ülkemiz faydalanacak. Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküp doğal gaz ile daha önce açıklanan 405 milyar metreküplük doğalgaz miktarı ile yeni müjdeler alıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'da, Karabük heyeti olarak ve ilimiz için hayati önem taşıyan 150 yıllık hayali tamamlanmasına ve hizmete girmesine şahitlik ettiklerini söyledi.

Ünal, “ Bu limanın hemen arkasında yer alan Endüstri bölgesinde de bugün bir anlamda açılışı yapıldı. İnşallah burada da yakın zamanda temeller atılamaya başlanacak. KARDEMİR'i de yakından ilgilendiren, yılda 25 milyon ton indirme bindirme kuru yük ikmali yapacak olan limanın açılışını yaptık. Türkiye hayal olan şeylerin nasıl gerçek olduğunu burada da gördü, daha öncede gördü. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Milletvekili Niyazi Güneş ise, Filyos'ta tarihi ana Karabük heyeti olarak şahit olduklarını ifade ederek, “ Cumhurbaşkanımızın besmelesi ile Türkiye'nin Karadeniz'den dışa açılan kapısının açılışına şahit olduk. Filyos limanı 150 yıldır konuşulan bir süreçti ve bu süreç netice itibari ile sona erdi. Filyos limanı öncelikle Zonguldak, Bartın ve Karabük illerimizi çok yakından ilgilendiren bir limandır. Limanın etrafında yanı zamanda Endüstri bölgeleri kurulacak ve burada fabrikalar oluşacak. Karabük tarafından da yapılan imalatlarda karayolu ve demiryolu ile ihracatı ve ithalatı artık bu limandan gerçekleştirilecek. Filyos limanı ülkemizi ilgilendiriyor ama aynı zamanda yakın bölge olarak bizleri de ilgilendiriyor. Ülkemizden ve bölgemizden yapılacak ithalat ve ihracat artık bu limandan yapılacak” diye konuştu.