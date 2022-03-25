Karabük heyetinden Tarım Bakanı'na ziyaret

İsmail Altınöz, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Karabük'te Tarım ve Orman Bakanlığının yapılan, devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirilirken, bakan Kirişci nazik ziyaretlerinden dolayı heyete memnuniyetini ifade etti.

Karabük heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye teşekkür ederek Karabük'e davet etti.