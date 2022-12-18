Karabük İdman Yurdu evinde ilk mağlubiyetini aldı

Karabük İdman Yurdu lider olarak evinde çıktığı Bartınspor maçından 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karabük İdman Yurdu lider olarak evinde çıktığı Bartınspor maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Taraftar desteği ile maça çıkan Karabük İdman Yurdu'nun aldığı bu mağlubiyet iç sahadaki ilk mağlubiyeti olurken Karabük temsilcisi haftayı ikinci sırada kapattı.
Karabük temsilcisi Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 12.hafta mücadelesinde evinde Bartınspor'a 1-0 kaybetti.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan mücadeleyi 70.dakikada Oğuzhan Kolak'ın attığı golle 1-0 Bartınspor kazandı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Bartınspor'un futbolcusu Yeldar Yamaç ve Karabük İdman Yurdu Teknik Direktörü Zafer Ulusal kırmızı kart gördü.
Karabük İdman Yurdu 25 Aralık Pazar günü ligin ilk yarısının son maçı için Çilimli Belediyespor'a konuk olacak.