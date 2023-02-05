Karabük İdman Yurdu evinde kazanarak liderliğini sürdürdü

Grup'taki 15. hafta mücadelesinde Gölbaşı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Ankara ekibi Gölbaşı Belediyespor'u konuk eden Karabük İdman Yurdu, rakibini 33.dakikada Çağrı Tekin ve 66.dakikada Ercan Kuruçay'ın attığı gollerle mağlup etti.

Karşılaşmayı Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Nilyazi Güneş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, sporcular ve taraftarlar takip etti. Karabük İdman Yurdu için Karabük'te bulunan sanatçılar Gökhan Güney ve Yunus Bülbül karşılaşmayı tribünden takip etti.

Dolu tribünler önünde oynanan mücadeleyi kazanarak liderliğini sürdüren Karabük İdman Yurdu haftaya Bolu ekibi Yeniçağaspor'a konuk olacak.