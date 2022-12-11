İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karabük İdman Yurdu, Kozlu galibiyeti ile liderliğini sürdürdü

Karabük İdman Yurdu lider olarak gittiği Kozlu deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini perçinledi.


Karabük temsilcisi Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 11.hafta mücadelesinde deplasmanda Kozlu Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.


Kozlu İlçe Stadı'nda İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla misafir takım seyircisinin yer almadığı mücadelede Karabük İdman Yurdu, Kozlu Belediyespor'u; Emin Akyıldız (2), Barış Civelek ve Polat Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi Kozlu Belediyespor'un tek golü Görkem Aydoğan'dan geldi.


Kozlu deplasmanından lider olarak dönen Karabük İdman Yurdu 18 Aralık Pazar günü evinde Bartınspor'u ağırlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.