Karabük İdman Yurdu, Kozlu galibiyeti ile liderliğini sürdürdü

Karabük temsilcisi Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 11.hafta mücadelesinde deplasmanda Kozlu Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Kozlu İlçe Stadı'nda İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla misafir takım seyircisinin yer almadığı mücadelede Karabük İdman Yurdu, Kozlu Belediyespor'u; Emin Akyıldız (2), Barış Civelek ve Polat Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi Kozlu Belediyespor'un tek golü Görkem Aydoğan'dan geldi.

Kozlu deplasmanından lider olarak dönen Karabük İdman Yurdu 18 Aralık Pazar günü evinde Bartınspor'u ağırlayacak.