Karabük İdman Yurdu ligi galibiyetle şampiyon olarak bitirdi

Grup'taki son hafta olan 26. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Çilimli Belediyespor'u konuk eden Karabük İdman Yurdu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Düzce ekibi Çilimli Belediyespor'u misafir eden Karabük İdman Yurdu rakibini Ercan Kuruçay ve Bünyamin Kasal'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Çilimli ekibinin tek golü Kaan Erdoğan'dan geldi.

Takımlar sahaya çıkarken Çilimli Belediyespor koridor oluşturarak ligi lider bitiren Karabük İdman Yurdu'nun kadrosunda bulunan bütün oyuncuları alkışladı. Bu jest tribünlerden alkış alırken mücadeleyi Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, partilerin milletvekili adayı, siyasi parti temsilcileri, sporcu yakınları ve vatandaşlar takip etti.

Kulüp Başkanı Adem Aydım zorlu bir süreci lider ve şampiyon olarak tamamladıklarını söyleyerek, sımsıkı hedeflerinin ise 3. Lige yükselmek olduğunu, bu noktada da kentin bütünleşerek takıma olay maçlarında destek istedi.

Karabük İdman Yurdu grupta 57 puanla ligi lider olarak tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig'e çıkmak için BAL Ligi 4.Grup lideri Tokat Belediye Plevnespor ile play off müsabakası yapacak.

Karabük İdman Yurdu, Tokat Belediye Plevnespor, Mardin 1969 Spor, Sebat Gençlikspor takımları tarafsız bir şehirde TFF 3.Lig'e çıkmak için play off mücadelesi verecek. Play off mücadelelerinin hangi şehirde ve ne zaman oynanacağı ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanacak.