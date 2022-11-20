Karabük İdman Yurdu tek attı 3 aldı

Karabük İdman Yurdu evinde misafir ettiği Boyabat 1868 Spor’u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Karabük İdman Yurdu evinde misafir ettiği Boyabat 1868 Spor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Karabük temsilcisi Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 8.hafta mücadelesinde evinde Boyabat 1868 Spor'u Emin Akyıldız'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Karabük Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Karabük idman Yurdu Emin Akyıldız'ın ayağından gelen golle rakibi Boyabat 1868 Spor'u 1-0 yenerek grupta Kozlu Belediyespor'un ardından ikinci sırada yer aldı.
Henüz mağlubiyeti bulunmayan Karabük İdman Yurdu 27 Kasım'da Ankara'da Kavaklıderespor ile deplasmanda karşılaşacak.