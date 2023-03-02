Karabük İdman Yurdu yardım maçından toplanan gelirin dekontunu Vali Gürel'e teslim etti

Karabük'ün Bölgesel Amatör Lig'deki (BAL) takımı Karabük İdman Yurdu depremzedeler yararına oynanan dostluk maçından toplanan gelirin dekontunu Karabük Valisi Fuat Gürel'e teslim etti.

Depremzedeler yararına Zonguldak Kömürspor ile 26 Şubat'ta Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin gelirini Hatay' fa kurulacak olan Karabük Mahallesi Konteyner Kent Projesi'ne bağışladı.

Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret eden Karabük İdman Yurdu Genel Sekreteri Recep Aydın ile kulüp yöneticileri Ahmet Ercan Çitli ve Nusret Bayram geçtiğimiz hafta sonu Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömür Spor arasında oynanan dostluk maçının 674 bin TL hasılatının makbuzunu Vali Gürel'e teslim etti. Kulüp Genel Sekreteri Recep Aydın, bu anlamlı projede katkılarının olduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, “Büyük bir felaket yaşadık ülke olarak. Millet olarak hepimiz tek yürek olduk. Gayemiz bölgede bulunan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak. Yaraların sarılmasına katkıda bulunmak. Bu hedefle Konteyner Kent projesini yürütüyoruz. Sizlerin ve Zonguldak Kömürspor'un katkıları oldukça önemli. Zonguldak Kömürspor yönetici, sporcu ve taraftarlarına; Karabük İdman Yurdu yönetimine, sporcularına ve taraftarlara, Karabüklü hemşerilerime ilimiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.