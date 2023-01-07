Karabük İdman Yurdu'ndan transfer bombaardımanı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Karabük'ü temsil eden Karabük İdman Yurdu ara transfer döneminde hareketli günler yaşıyor.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Karabük'ü temsil eden Karabük İdman Yurdu geçtiğimiz sezonun gol kralı Ercan Kuruçay ile birlikte ara transferde altı futbolcuyla daha sözleşme imzalayarak şu ana kadar 7 futbolcuyu renklerine bağladı.

Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçiren BAL Ligi 5.Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu 2021-2022 BAL Ligi sezonunda tüm gruplar dahilinde 19 maçta 22 golle gol kralı olan Ercan Kuruçay'ı renklerine bağladı. Kuruçay'ın bu sezonun ilk yarısında ise 11 golü bulunuyor.

Yenişehir Metin Türker Tesisleri'nde düzenlenen Karabük İdman Yurdu İkinci Başkanı Recep Aydın'ın katıldığı imza törenlerinde BAL Ligi ekibi Yozgat Belediye Bozokspor'dan forvet Ercan Kuruçay, TFF 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor'dan orta saha oyuncusu Kadir Can Gedikli, TFF 3.Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor'dan kanat oyuncusu Faruk Kaya, BAL Ligi takımlarından Çayelispor'dan sol kanat oyuncusu Ertan Çolak, daha önce 6 sezon Kardemir Karabükspor forması giyen kaleci Halit Tokur, BAL Ligi takımlarından Nişantaşıspor'dan sol bek Murat Saykal, BAL Ligi takımlarından Rize Özel İdarespor'dan sol bek Hüseyin Orhan ile sözleşme imzaladı.

Ligin devre arasında Safranbolu İlçe Futbol Sahası'nda birinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Karabük İdman Yurdu 9 Ocak Pazartesi günü Safranbolu İlçe Futbol Sahası'nda Geredespor ile yapacağı hazırlık maçının ardından ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.