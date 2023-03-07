Karabük İl Genel Meclisi toplantıları

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yoğun ve tempolu geçen İl Genel Meclisi mart ayı toplantılarında çok önemli kararların alındığını belirterek, "İmar planları, memba tahsisleri, belirlenecek alanlarda güneş enerji sistemlerinin kurulması, jeotermal kaynaklar akışkan bedel tespiti, Keltepe Kayak Merkezi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisli alan içerisine doğa sporlarına uygun bungalov tipi sporcu eğitim merkezi ve kayak evi yapılması için proje maliyetinin yüzde 25'inin İl Özel İdaresi tarafından karşılanması hususları görüşülerek karara bağlanmıştır. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan ve harcama birimlerince hazırlanan 2022 yılı İl Özel İdaresi faaliyet raporu hazırlandığı şekli ile kabul edilmiştir. Bu bağlamda 2022 yılında gider toplamı 401 milyon 131 bin TL, gelir toplamı ise 137 milyon 432 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle gelen ek ödeneklerin 2023-2024 yıllarında da artarak devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Almış olduğumuz kararların ilimize, ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.