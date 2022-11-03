Karabük İl Müftülüğü'nde deprem tatbikatı

Karabük İl Müftülüğü tarafından "Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Karabük İl Müftülüğü'ne bağlı 5000 Evler Haliliye Kur'an Kursu'nda düzenlenen tatbikata, Vali Fuat Gürel, İl Müftüsü Ercan Aksu, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Müftülük personeli ile Kur'an Kursu yöneticileri katıldı.

Siren sesi ile birlikte başlayan tatbikatta Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri ile 4-6 yaş grubu öğrencileri çök-kapan-tutun hareketini uyguladı. Siren sesinin sona ermesi ile birlikte öğrenciler öğretmenleri nezaretinde sınıfları tahliye ederek güvenli toplanma alanında toplanmaları ile tatbikat sona erdi.