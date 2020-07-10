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Karabük İl Özel İdaresi aralıksız çalışıyor

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Özel İdare olarak ilçe bazlı çalışmaların devam ettiğini bildirdi.


Genel Sekreter Uzun, merkeze bağlı Ortaca köyü Merkez Mahallesi'nde devam eden içme suyu şebeke değişimi (kolektör yapımı) ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Uzun, çalışmaların yaz sezonu boyunca aralıksız süreceğini söyledi.


Uzun, "Ortaca köyü Merkez Mahallesi'nde içme suyu şebekesini yeniledik. Kolektör sistemi ile evlere dağıtımı sağlandı. Bunun yanında kanalizasyon sistemi yapıldı. Bu çalışmaları yaparken devlet millet dayanışmasının en güzel örneğini de görüyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte çalışarak bu hizmetleri yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.


Karabük ilçelerinin genelinde çalışmaların sürdüğünü de aktaran Uzun, "Yol ulaşım, yatırım, inşaat, su ve kanal ile tarımsal hizmetler alanında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yaz sezonu boyunca özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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