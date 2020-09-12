Karabük kayak turizmini çeşitlendirecek

Vali Gürel, Keltepe bölgesinin alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkaracak ve Keltepe Kayak Merkezini kayak turizminin yanı sıra doğa turizminde yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla yapılması düşünülen bungalov evler, sportif tesisler, kamp alanları, treking alanları, bisiklet parkurları ve sosyal tesislerin yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca İl Özel İdaresi tarafından kayak merkezi yolunda yapımı devam eden asfalt çalışmaları, çevre düzenlemesi ve otopark düzenlemesi işlerinde de incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından planlanan yatırımlarla ilgili olarak gerekli projelendirme çalışmalarının yapılması talimatını veren Vali Gürel, "Planladığımız bu projelerimiz gerçekleştiğinde Keltepe bölgesi ve kayak merkezimiz ülkemizin ve bölgemizin kayak ve doğa turizminde yeni cazibe merkezi haline gelecek. Buradaki en büyük sıkıntımız konaklama imkanımızın olmamasıydı inşallah bu eksikliğimizi de giderdiğimiz zaman Keltepe ve kayak merkezimiz dört mevsim hizmet verecek" diye konuştu.

Vali Gürel'e, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Coşgun, BAKKA Karabük Koordinatörü Sakin Eren ve İl Özel İdaresi mühendisleri eşlik etti.