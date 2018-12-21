Karabük merkezli 2 ilde FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan şahıslara yönelik önceki gün Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında Karabük'ten A.N.K. (25) ile İstanbul'dan K.T. (27) ve Y.G. (36) yakalanarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 kişi sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.