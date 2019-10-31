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Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4'ü aktif 5 polis adliyede

Karabük’te, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4’ü aktif görevde bulunan polis memurları olmak üzere 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Karabük'te, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4'ü aktif görevde bulunan polis memurları olmak üzere 5 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük merkezli İstanbul ve Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün mahrem Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına mensup halen aktif olarak görevde olan polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyon kapsamında aktif görevde bulunan H.A., M.S., V.Y., İ.K., ile meslekten ihraç edilen Y.S. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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