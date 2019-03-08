Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Karabük, Ankara ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda Astsubay S.S. ile askeri okuldan ilişiği kesilen F.Ö. ve N.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.