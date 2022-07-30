İhlas Haber Ajansı

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Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi

Karabük’te bir doğasever ormana kurduğu fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi.

Karabük'te bir doğasever ormana kurduğu fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi.


Bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Görüntülere nesli tükenmek üzere olan vaşak, ayı, karaca, tilki, domuz, dağ tavşanı gibi yaban hayvanları takıldı.


Acil korunması gereken 100 sıcak noktalardan biri olan Karabük Ormanlarına kurulan fotokapanlar bölgenin yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

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