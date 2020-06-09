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Karabük Özel İdare çözüm odaklı çalışıyor

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük İl Özel İdare olarak gerçekleştirilen tüm çalışmaların çözüm odaklı yapıldığını söyledi.


Genel Sekreter Uzun, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde devam eden kanalizasyon hattı çalışmasını yerinde inceledi.


Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'dan bilgi alan Uzun, "Karabük İl Özel İdare olarak il genelinde birçok alanda çalışma gerçekleştiriyoruz. Kurumumuz tarafından yapılan işleri bizlerde kontrol ederek çalışmaları yerinde inceliyor ve herhangi bir aksaklık yaşanmasına fırsat vermiyoruz. Bu bölgede de mevcutta daha önce yaptığımız kanalizasyon hattında dere ıslahı yapılırken bir sıkıntı yaşanmıştı. Bunun sonucunda da çevreyi rahatsız eden bir durum ortaya çıkmış. Vatandaşlarımızda bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Yaklaşık 2-3 haftalık bir konuydu ve sorumlu müdürlüğümüz olaya hemen müdahale etti. Şu anda kanalizasyon hattının güzergahı değiştiriliyor, borular da yeni güzergahtan döşeniyor. Çalışmalar tam anlamıyla bittiğinde vatandaşlarımızın sorunu tamamen çözülmüş olacak" diye konuştu.

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