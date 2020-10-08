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Karabük Özel İdarenin asfalt çalışması sürüyor

Karabük İl Özel İdare tarafından Safranbolu ilçesinde köylerde asfalt çalışmaları devam ediyor.


İl Özel İdare tarafından Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünde yarım kalan asfalt çalışması tamamlandı. Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, çalışmalar hakkında bilgi alırken, personele de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Uzun, "Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı personellerimiz Safranbolu ilçemize bağlı Değirmencik köy yolunda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 1,8 kilometre asfalt yapılacak olan yolun 1,3 kilometrelik kısmı asfalt yapılmıştır ve personellerimiz çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

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