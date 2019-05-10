Karabük, ramazan eğlenceleri ile şenleniyor

Karabük'te her akşam farklı bir mahallede düzenlenen ramazan etkinliklerinde çocuklar kadar büyüklerde doyasıya eğleniyor.

Karabük Belediyesi tarafından 28 ayrı mahallede çocuklara yönelik düzenlenen Mahalle Şenlikleri her gün aralıksız bir mahallede devam ediyor. Aydınlıkevler Mahallesinde düzenlenen geleneksel ramazan etkinliğine, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Mahalle Muhtarı Ertuğrul Akyol, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Her gün bir mahallede düzenlenen mahalle şenlikleri ile hoşça vakit geçiren minikler, düzenlenen yarışmalarda da ter döküyor. Ücretsiz ikramların olduğu etkinlik, çocuklara yönelik oyun ve yarışmalar ile geç saatlere kadar devam etti.