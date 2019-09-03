Karabük Sağlık Müdürlüğünden bilgilendirme ve tanıtım konferansı

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda verilen konferansta, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu Dr. Hasan Özdemir, Sağlıklı Hayat Merkezi Birim sorumlusu ve Vaka Koordinatörü Hemşire Leyla Yahşi, fizyoterapist Seray Zekiye Şahin Par, sosyal hizmet Uzmanı Gülşah Sabah, psikolog Şebnem Devrez, Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyda Ergün, diş hekimi Esma Betül Atalay, KETEM'de görevli ebe Sıdıka Nesrin Ateş, ebe Sevilay Karaöz tarafından meslek ve birim tanıtımları yapıldı.

Konferansın ardından katılımcılara Sağlıklı Hayat Merkezi gezdirilerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı.