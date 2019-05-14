Karabük SMMMO 17. olağan genel kurulu

Karabük Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (KSMMMO) gerçekleştirdiği 17. Olağan Genel Kurulu ile yeni yönetim kurulu belli oldu.

11-12 Mayıs tarihlerinde yapılan Karabük Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın 17. Olağan Genel Kurulunda Atakan İrken başkanlığındaki liste yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Yeni yönetim kurulunda Atakan İrken, Saniye Özyıldırım, Uğur Demir Selahattin Arıca ve Dursun Yaman'dan oluştu. Denetim Kurulu Firdevs Kervan, Bahattin Orhan, İbrahim Yavuz'dan oluşurken Disiplin kurulu Sezai Ünal, Ramazan Yücel, Nihat Özen, Ali Metin Ayten, Latif Danakol olarak belirlendi.