Karabük Şoförler Odası Başkanı Karabacak hayatını kaybetti

Karabük'ün tanınmış cemiyet ve siyaset adamlarından, 27. Dönem MHP Karabük Milletvekili adayı olan Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak (62), evinde ölü bulundu.

Olay, Merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesinde bulunan Ela Sitesinde meydana geldi. Eşinin şehir dışında olmasından dolayı evinde yanlız kalan Ahmet Karabacak'tan haber alamayan dostları durumu yakınlarına bildirildi. Bunun üzerine eve giden oğlu tarafından yatakta hareketsiz bulunan Karabacak için olay yerine 112 ekipleri istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası Karabacak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, durum polise bildirildi.

Uykusunda kalp krizi geçirmiş

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek, Adli tabip uzmanı talep edildi. Eve gelen adli tabip uzmanının yaptığı ilk inceleme sonrası Karabacak'ın gece uykuya yattıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından Karabacak'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kenti üzüntüye boğdu

18 yıldır Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığını yürüten, 27. Dönem MHP Karabük birinci sıra Milletvekili adayı olan, kentin sevilen simalarından Karabacak'ın vefat haberi kentte üzüntüye neden oldu. Karabük sevilen cemiyet ve siyaset adamlarından Ahmet Karabacak'ın vefat haberini öğrenen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, oda başkanları, işadamları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda seveni Karabacak'ın evine gelerek yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.